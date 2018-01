Forest Whitaker deve atuar com Keanu Reeves em filme Forest Whitaker, vencedor do Oscar de melhor ator por seu trabalho em O Último Rei da Escócia, está em negociações finais para atuar com Keanu Reeves no drama policial The Night Watchman, de acordo com a revista especializada em cinema Hollywood Reporter. Baseado numa idéia original do escritor policial James Ellroy, o projeto da Fox Searchlight diz respeito a um veterano policial de Los Angeles (Reeves) que começa a beber após a morte de sua mulher. Ele é obrigado a entrar em choque com seu mentor de longa data (Whitaker) quando este é implicado na execução de outro policial. David Ayer, diretor de Harsh Times e roteirista de Dia de Treinamento, vai dirigir o filme. A produção está prevista para começar em 21 de maio. The Night Watchman será o primeiro trabalho de Whitaker desde que ele recebeu o Oscar, em março. Em seguida, o ator vai trabalhar em Vantage Point, da Sony Pictures, fará a voz de Wild Thing em Where the Wild Things Are, da Warner Bros, e trabalhará no filme independente Winged Creatures.