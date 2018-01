Forest Whitaker conquista o Oscar de melhor ator A atriz ganhadora do Oscar do ano passado, Reese Witherspoon (Johnny e June), entregou o prêmio de melhor ator a Forest Whitaker, que era o favorito por seu trabalho de interpretação do ditador de Uganda Idi Amim Dada, em O Último Rei da Escócia, segundo a imprensa. Os demais candidatos eram Peter O´Toole (Vênus), Leonardo DiCaprio (Diamante de Sangue), Will Smith (À Procura da Felicidade) e Ryan Gosling (Half Nelson). "Quando eu era criança eu via os filmes do banco traseiro do carro de minha família e nunca pensei que eu, um garoto do Texas, receberia este prêmio. Isso significa que é preciso acreditar que é possível sonhar e realizar esse sonho", disse Whitaker. O ator agradeceu aos colegas, ao elenco, às pessoas de Uganda, "aos meus pais, meus filhos, meus ancestrais, agradeço a Deus e vou legar isso (o troféu) para o final da minha vida e para a próxima vida", disse, muito emocionado. Forest Whitaker, de 45 anos, nascido em 15 julho de 1961, nos Estados Unidos, teve altos e baixos na sua carreira. Foi muito elogiado por interpretar o saxofonista americano de jazz e compositor Charlie "Bird" Parker, na cinebiografia Bird, de 1988, pelo qual recebeu uma indicação ao Globo de Ouro. Fez dezenas de filmes em papéis oscilantes e entre os principais está Traídos pelo Desejo (1992). Favorito ao Oscar da categoria de melhor ator do ano, ele ganhou o Screen Actors Guild, prêmio dado pela associação de atores dos EUA, e o Globo de Ouro pela interpretação de Idi Amin em O Último Rei da Escócia.