'Flores de Cereja' lidera indicações em festival alemão A história da transformação por que passa um funcionário público da Bavária depois que sua mulher morre recebeu nesta sexta-feira seis indicações ao German Film Prize, a premiação mais lucrativa do mundo. "Kirschblueten" ("Flores de Cereja", em tradução livre), de Doris Doerrie, liderou o número de indicações para as "Lolas", que valem 3 milhões de euros. Outro sucesso, que investiga se é possível ou não que a Alemanha tenha outra ditadura, levou três indicações. "Flores de Cereja", aclamado competidor do Festival de Berlim, acompanha a viagem ao Japão de um idoso em luto. Ele viaja para realizar o sonho da mulher, depois que ela morre repentinamente. Prestes a se aposentar, o homem passa por várias privações depois da morte da esposa. Ele viaja ao Japão, para onde ela sempre quis ir, mas enlouquece e então começa a vagar por Tóquio e o monte Fuji, usando o suéter dela debaixo do casaco. "Die Welle" (A Onda), de Dennis Gansel, é um drama que se passa na Alemanha moderna e conta a história de um jovem que se sente atraído pelo regime autoritário por causa de um professor carismático. O longa tem feito sucesso nas bilheterias, arrecadando mais de 10 milhões de dólares desde a estréia na semana passada. O diretor germano-russo Fatih Akin também ganhou três indicações pelo drama "Aud der andere Seite" (O Limite do Paraíso), que se passa na Turquia e na Alemanha. As indicações foram anunciadas pelo ministro da Cultura, Bernd Neumann, e por Senta Berger, presidente da Academia Cinematográfica Alemã --que escolhe os indicados. A cerimônia foi televisionada em Berlim. A indicação já garante uma significativa gratificação financeira. Os ganhadores serão anunciados em uma cerimônia no dia 25 de abril. As "Lolas", dadas aos ganhadores desde 1951, são a resposta alemã ao Oscar e ao Bafta britânico. (Reportagem de Erik Kirschbaum)