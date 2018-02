Final de 'Crepúsculo' arrecada US$341 milhões em estreia mundial

"A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2" arrecadou 141 milhões de dólares nos Estados Unidos e no Canadá no fim de semana, ficando pouco atrás do recorde para a série de romance sobrenatural sobre um triângulo amoroso envolvendo um vampiro e um lobisomem.

O valor total, que inclui as vendas da noite de quinta-feira até domingo, representou a oitava maior estreia doméstica de todos os tempos. As exibições de tarde da noite de quinta-feira foram responsáveis por 30,4 milhões de dólares dos 141 milhões de dólares da arrecadação total.

O alvoroço dos fãs para o quinto filme da saga "Crepúsculo" foi grande em todo mundo. "Amanhecer - Parte 2" arrecadou 199,6 milhões de dólares entre quinta-feira e domingo nos cinemas de 61 países em um total mundial de 341 milhões de dólares, informou a distribuidora Summit Entertainment no domingo.

Os primeiros quatro filmes da saga arrecadaram 2,5 bilhões de dólares nos cinemas de todo o mundo.

(Reportagem de Andrea Burzynski e Lisa Richwine)