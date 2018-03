Filmes sobre os Rolling Stones e Ozzy Osbourne serão exibidos em São Paulo

SÃO PAULO - Filmes sobre Ozzy Osbourne e sobre os Rolling Stones entrarão no circuito de exibições de uma rede de cinemas de São Paulo.

O documentário God Bless Ozzy Osbourne (Deus Abenções Ozzy Osbourne, em tradução livre), sobre o veterano do heavy metal e ex vocalista do Black Sabbath, deve estrear em 29 de outubro. Dirigido por Jack Osbourne, Marc Weingarten and Mike Fleiss, tem depoimentos de Paul McCartney, Tommy Lee, do Mötley Cure, entre outros artistas. O filme já estreou em outros lugares do mundo.

The Rolling Stones: Some Girls, Live In Texas, gravado em 1978, exibe pela primeira vez um show feito pela banda no Texas, nos Estados Unidos, naquele ano, com músicas que originaram o álbum Some Girls. O filme foi totalmente remasterizado. A data prevista para lançamento no Brasil é 11 de novembro.

Os ingressos poderão ser comprados no site da UCI. Ainda não há informações sobre o período de início das vendas.

Neste ano, outros filmes musicais entraram em cartaz. Os documentário Pearl Jam Twenty, sobre a história da banda grunge e Back And Forth, sobre o Foo Fighters, foram exibidos no cinema. Recentemente, um concerto do Red Hot Chili Peppers para divulgação de seu novo disco também ganhou as salas brasileiras.