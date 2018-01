Filmes premiados no Oscar serão exibidos na TV Filmes que concorreram no Oscar 2006 serão exibidos ainda este ano pela Rede Telecine, que já garantiu os direitos de exibição de oito produções que foram premiadas na grande festa da indústria cinematográfica. Em setembro, a Telecine leva ao ar, com exclusividade, o vencedor da categoria melhor filme: Crash - No Limite, que também recebeu o Oscar de roteiro original e montagem. Depois de levar mais de 400 mil espectadores aos cinemas em todo o país, o filme chega às locadoras a partir do dia 31 de março. O DVD vem com um extra dos bastidores da produção. O Segredo de Brokeback Mountain, de Ang Lee, Capote, de Bennett Miller, Johnny e June, de James Mangol, O Jardineiro Fiel, do brasileiro Fernando Meirelles, King Kong, de Peter Jackson, Wallace e Gromit - A Batalha dos Vegetais, de Steve Box e Nick Park e Ritmo de Um Sonho, de Craig Brewer serão exibidos em breve, mas ainda não têm data prevista.