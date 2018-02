Filmes português e mexicano são os vencedores do Festival de LA

"Por Aqui Tudo Bem", a história de duas irmãs que enfrentam dificuldades em Lisboa após fugirem de uma guerra civil em Angola, levou o prêmio principal como o melhor filme de ficção do festival, enquanto "Drought", que fala sobre uma comunidade de criação de gado no nordeste do México, foi celebrado como o melhor documentário.

O prêmio pelas melhores interpretações na competição entre os filmes de ficção foi para Wendell Pierce, Emory Cohen, E.J. Bonilla e Aja Naomi King, por suas atuações no filme "Four", de Joshua Sanchez.

Dentre os prêmios concedidos pela audiência, o melhor longa de ficção foi para "Beasts of the Southern Wild", enquanto "Birth Story: Ina May Gaskin and The Farm Midwives" ganhou o de melhor documentário

"Em um ano extremamente competitivo, nossos jurados tiveram de fazer escolhas difíceis", disse o diretor artístico do festival, David Ansen, em um comunicado.

"Os filmes vencedores são exemplos maravilhosos do que o Festival celebra: ousados, frescos, com visões pessoais que expandem os horizontes do cinema independente".

Os prêmios também foram distribuídos em várias categorias para curta-metragens.

O 18° Festival de Cinema de Los Angeles, que exibe novos filmes do cinema independente norte-americano e internacional, começou na quinta-feira

O evento é organizado pela Film Independent, uma organização sem fins lucrativos de artes que também produz o prestigioso Spirit Awards, realizado tradicionalmente um dia antes do Oscar.

(Por Chris Michaud)