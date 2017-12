Filmes políticos são vitoriosos no Festival de Berlim Os dois filmes mais abertamente políticos que participaram da competição do Festival de Cinema de Berlim este ano levaram os prêmios principais, surpreendendo alguns críticos que questionaram suas mensagens e seus métodos. O ganhador do Urso de Ouro de melhor filme foi "Tropa de Elite", de José Padilha, retrato ultraviolento de um batalhão de policiais de elite brasileiros que recorrem à corrupção, tortura e métodos ainda piores na luta contra os chefes do tráfico nas favelas do Rio. O segundo colocado, que recebeu o grande prêmio do júri, foi o documentarista premiado com o Oscar Errol Morris por "Standard Operating Procedure", um estudo do que deu errado no presídio de Abu Ghraib, no Iraque, onde soldados americanos cometerem abusos contra presos. A escolha do vencedor dividiu os críticos. Enquanto alguns elogiaram "Tropa de Elite", descrevendo-o como história contundente e ágil das concessões morais feitas pela polícia para sobreviver, outros disseram que o filme glorifica seus métodos frequentemente brutais. Um crítico o descreveu como "filme de recrutamento de criminosos fascistas". Padilha defendeu seu filme, que já é grande sucesso de público no Brasil, dizendo que retrata os fatos como realmente são. Durante o festival, ele argumentou que a única maneira de quebrar o ciclo de criminalidade ligado às drogas é legalizá-las. "O filme mostra como o Estado transforma a polícia ou em policiais corruptos ou em policiais que não querem fazer nada, ou em policiais violentos", disse Padilha na noite de sábado, após a premiação. "Tropa de Elite" é o mais recente de uma série de filmes brasileiros aclamados que ressaltam o lado sombrio do Rio, após o indicado ao Oscar "Cidade de Deus" sobre gangues numa favela carioca. A Weinstein Company comprou os direitos de "Tropa de Elite" antes mesmo de o filme ser rodado, baseada unicamente no roteiro. OLHAR PONDERADO SOBRE ABU GHRAIB "Standard Operating Procedure" é uma análise ponderada do que deu errado em Abu Ghraib. "Como mostra o filme, as pessoas que foram de fato condenadas e estão presas em conexão com Abu Ghraib não são as únicas envolvidas nisso", disse Morris. Embora não seja tão polêmico quanto "Tropa de Elite", o filme tampouco agradou a alguns espectadores, para os quais ofereceu poucos insights novos sobre os abusos e deixou de lado a questão mais ampla de como o escândalo que cercou os acontecimentos prejudicou o prestígio dos Estados Unidos. Foram mais populares os prêmios Urso de Prata de melhor diretor, ator e atriz. O prêmio de direção foi dado a Paul Thomas Anderson por "Sangue Negro", protagonizado por Daniel Day-Lewis no papel de explorador petrolífero resoluto e ganancioso nos EUA no início do século 20. Embora muitos críticos tenham considerado o filme o melhor da competição, o fato de já estar em cartaz nos EUA e de ter recebido oito indicações ao Oscar pode tê-lo prejudicado em Berlim. O troféu de melhor ator ficou com o iraniano Reza Naji por "The Song of Sparrows", filme que mostra como o idílio rural de um homem é ameaçado pelas tentações materiais que a cidade grande põe em seu caminho. Confirmando as previsões dos críticos, a britânica Sally Hawkins recebeu o Urso de Ouro de melhor atriz pelo retrato de uma professora contagiantemente otimista em "Happy-Go-Lucky". O prêmio de melhor roteiro foi dado ao chinês Wang Xiaoshuai, que escreveu e dirigiu "In Love We Trust", sobre um casal divorciado que recorre a medidas drásticas para tentar salvar sua filha doente. Outros destaques de Berlim incluíram "Shine a Light", de Martin Scorsese, sobre os Rolling Stones. Mas a muito antecipada estréia de Madonna como diretora, "Filth & Wisdom", decepcionou muitos críticos, que o consideraram tão ruim quanto as piores performances dela diante das câmeras.