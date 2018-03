Filmes políticos de Scola e Wajda saem em DVD Dois importantes filmes políticos dos anos 80 saíram em DVD. "Casanova e a Revolução", de Ettore Scola, e "Danton, o Processo da Revolução", de Andrzej Wajda, foram feitos no mesmo ano, 1982. Não é só o que os une. Wajda pertence à geração de diretores que irrompeu na Polônia nos anos 50, consolidando-se por volta de 1960, quando na França ocorria o fenômeno da nouvelle vague. Seus primeiros filmes são obras de testemunho sobre (e contra) a guerra - Kanal, Cinzas e Diamantes. Forjaram para ele a reputação de grande autor político. Foi o que disse Jane Fonda, quando Wajda recebeu seu Oscar honorário da Academia de Hollywood - ?Este homem encarna a política no cinema?. Em 1981, ele recebeu a Palma de Ouro por "O Homem de Ferro" - palma política, que celebrava o surgimento do sindicato Solidariedade mais do que o próprio cinema. À luz do que ocorria na Polônia - a repressão do regime ao Solidariedade, as disputas internas no sindicato que projetou Lech Walesa -, Wajda foi à França e fez Danton, usando a Revolução Francesa para debater questões da época. A oposição entre Danton e Robespierre no quadro da França revolucionária interessa ao autor como possibilidade de discutir o que se passava na Polônia do general Jaruzelski. Wajda sabia estar usando grandes personagens para tratar de grandes temas. Sua mise-en-scène é cerebral e dura, o filme é pesado, mas Gérard Depardieu parece ter nascido para interpretar Danton. A Revolução Francesa também é o ponto de partida de "Casanova e a Revolução", que trata da tentativa de fuga da família real, na célebre ?noite de Varennes?. Numa carruagem seguem o rei e a rainha; em outra, figuras da corte, como Casanova e o pensador Bretonne de La Restif. Discutem tudo - etiqueta, idéias, ideologias. Os grandes personagens exibem sua face mais comum. A atuação de Marcello Mastroianni, como o velho Casanova, é uma das maiores do ator.