Filmes passam a estrear às quintas-feiras

A partir do dia 13 de março, as estreias de cinema acontecerão sempre às quintas-feiras e não mais às sextas, como atualmente. A decisão foi tomada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC) e anunciada hoje, sexta (21), conforme noticiou a Revista Exibidor.

Naquele dia, deverão estrear os longas brasileiros Alemão, de José Belmonte, e Éden, de Bruno Safad, além dos internacionais About Last Night, de Steve Pink, Need for Speed, de Scott Waugh, Prenda-Me, de Jean-Paul Lilienfeld, Refém da Paixão, e Jason Reitman, e Vampire Academy (Diamond Films).

"Hoje, a quinta-feira é agitada, animada em várias cidades do Brasil. Mas o público interessado em filmes não encontra novidade neste dia", disse Paulo Lui, presidente da Federação, à Revista Exibidor. "Agora, o cinema entra também no cardápio de opções da quinta-feira. A mudança pode influenciar positivamente nos resultados de filmes médios nacionais e internacionais, que nem sempre têm verba para uma comunicação pesada antes da estreia. Eles ganham mais um dia de boca a boca." Ele é também proprietário da Lui Cinematográfica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Márcio Fracarolli, executivo da Paris Filmes, também conversou com a revista. Segundo ele, o espectador de cinema é quem vai confirmar a vitória ou o fracasso da nova estratégia. "O consumidor é que vai dar para nós a devolutiva se ele quer ou não de quinta, mas o mercado devia fazer a tentativa. Já tivemos períodos com lançamentos de segunda, até a própria quinta e agora por último na sexta. Temos que pensar no processo de ser criativo e ter ideias, não podemos ficar parados", disse.