Filmes latinos marcam presença em evento paralelo a Cannes O cinema latino-americano marcará presença este ano na França na Semana da Crítica, um dos dois eventos cinematográficos paralelos ao Festival de Cannes, anunciou nesta quinta-feira, 26, seu diretor, Jean-Christophe Berjon. "A presença latina será enorme, com mais de um terço dos filmes selecionados", disse o delegado da mostra, focada em descobrir e impulsionar novos talentos do cinema mundial. O México ocupará um lugar muito especial, pois o embaixador da 46.ª edição é o ator, produtor e distribuidor mexicano Gael García Bernal, que também estreará como cineasta no longa Déficit, fora de concurso. Para prestigiar seu amigo "embaixador", o cineasta brasileiro Walter Salles também participará da Semana, disse à Efe Berjon. O primeiro filme latino apresentado foi A Via Láctea, da diretora brasileira Lina Chamie, diplomada pela Universidade de Nova York e pela Manhattan School of Music. Outros dois curtas brasileiros participarão da Semana da Crítica, com as obras Um Ramo, de Juliana Rojas e Marco Dutra, e Saliva, de Esmir Filho, com produções do Reino Unido, Líbano, França, Nova Zelândia, Bulgária e Canadá.