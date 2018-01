Filmes imperdíveis do É Tudo Verdade Confira pelo menos oito produções imperdíveis desta 11.ª edição do festival: BRIGA DE RUA, de Marshall Curry, EUA, 2005, 83 min. Em 2002, a disputa pela prefeitura de Newark foi marcada por tensão e violência. O diretor usa o episódio para refletir sobre cidadania e política. Um dos cinco finalistas para o Oscar de documentário. Dia 28, 15 horas, no CineSesc EL PERRO NEGRO - HISTÓRIAS DA GUERRA CIVIL ESPANHOLA, de Peter Forgács, Holanda, 2005, 85 min. Um dos maiores documentaristas do mundo faz uma colagem poética sobre a Guerra Civil na Espanha. Vencedor da categoria no Tribeca Festival. Dia 29, às 13 horas, no Cinesesc GUANTANAMO, AS NOVAS REGRAS DA GUERRA, de Erik Gandinio e Tarik Saleh, Dinamarca/Suécia, 2005, 78 min. Sobre o campo de prisioneiros, suspeitos de atividades terroristas, que os americanos instalaram em sua base em Cuba. Você sai convencido de que a base, apelidada de Gitmo, era uma aberração jurídica que não deveria ser tolerada pela consciência internacional. Dia 27, às 19 horas, no CineSesc CHINA BLUE, de Micha X. Peled, EUA, 2005, 87 min. Cada vez mais há manifestantes nos Estados Unidos que realizam protestos e tentam boicotar lojas que vendem produtos da China. O motivo está neste documentário que revela a outra face do milagre chinês - as condições de vida das jovens operárias de uma fábrica de jeans para exportação remontam à pré-história do trabalho assalariado no Ocidente. Dia 29, às 19 horas, no CineSesc KHA-CHEE-PAE, de Miroslav Janek, República Tcheca, 2005, 75 min. O diretor premiado de Os Sem-Visão, que passou no É Tudo Verdade de 1997, revela o imaginário de crianças sem família, abrigadas numa casa de província. As imagens mais impressionantes do filme foram captadas pelas próprias crianças, na ausência do cineasta. Dia 29, às 15 horas, no CineSesc KZ - CAMPO DE CONCENTRAÇÃO, de Rex Bloomstein, Inglaterra, 2005, 98 min. O vencedor do grande prêmio do júri no Sundance Festival deste ano encontra novo viés para falar sobre o Holocausto. Agora, é o olhar de turistas que visitam o campo de Mauthausen, no norte da Áustria. Dia 29, 17 horas, no CineSesc NA SOMBRA DAS PALMEIRAS - IRAQUE, de Wayne Coles-Janess, Austrália, 2005, 90 min. O filme apresenta imagens da vida cotidiana no Iraque, antes, durante e após a invasão americana, mostrando como a população local interage e reage aos invasores. Dia 29, às 20 horas, no MIS ROLLING LIKE A STONE, de Magnus Gertten, Suécia, 2005, 65 min. O lado mais cruel (e menos glamouroso) do rock. Nos anos 1960, os Rolling Stones fizeram uma turnê e se hospedaram na casa dos integrantes de uma banda cover. Quarenta anos mais tarde, o diretor mostra os falsos Stones como um bando de fracassados e se questiona sobre o pop daquela época e o atual. Dia 24, às 18 horas, no MIS. Festival É Tudo Verdade. MIS. Av. Europa, 158, 3062-197. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, 3113-3651. CineSesc. R Augusta, 2.075, 3082-0213. Cinusp. R. do Anfiteatro, 181, 3091-3364. Galeria Olido. Av. São João, 473, 3331-7703. Itaú Cultural. Av Paulista, 149, 2168-1777. A programação completa pode ser vista no site www.etudoverdade.com.br