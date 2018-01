Filmes e peças tiveram alta de público em 2011 na Grã-Bretanh

O Instituto de Filme Britânico divulgou que a frequência aos cinemas da Grã-Bretanha aumentou em 1,4 por cento no ano passado, para 171,6 milhões, e os lucros nas bilheterias subiram 5 por cento, para 1,04 bilhão de libras (1,6 bilhão de dólares).

O filme que mais arrecadou em 2011 foi "Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2", o oitavo e último capítulo da série de feitiçaria de J.K. Rowling, que fez 73,1 milhões de libras nas bilheterias.

Em segundo lugar foi o queridinho das premiações "O Discurso do Rei", que vendeu 45,7 milhões de libras em ingressos no ano passado, logo à frente de "The Inbetweeners Movie", que arrecadou 45 milhões de libras.

O sucesso de "O Discurso do Rei" e de "Inbetweeners" ajudou a aumentar a cota de filmes independentes britânicos nas bilheterias para um recorde de 13,5 por cento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SEM MEDO DO PALCO... AINDA

Nos palcos londrinos o cenário era similar, com a venda total de ingressos crescendo 3,1 por cento para um novo recorde de 528 milhões de libras em 2011. Mas a frequência caiu para 13,9 milhões, quase 2 por cento a menos do que em 2010.

A Sociedade do Teatro de Londres (Solt), que divulgou os números, disse que a queda na plateia devia-se em parte ao fechamento de vários teatros para a instalação de grandes produções.

"Apesar dos rigores predominantes do clima econômico, os frequentadores de teatros agiram com seus pés e carteiras e mostraram o quanto apreciam uma ida a um de nossos shows de classe mundial", disse Mark Rubinstein, presidente da Solt.

"Podemos confirmar avanços esperançosos nas bilheterias para 2012, um ano em que esperamos receber milhões de visitantes a mais pelas portas de nossos teatros".

Londres sedia os Jogos Olímpicos neste verão e a rainha Elizabeth celebra seus 60 anos no trono, aumentando as previsões de visitantes do exterior.

No entanto, o compositor e dono de teatro Andrew Lloyd Webber advertiu que as Olimpíadas poderiam golpear gravemente os lucros de West End, e que as reservas com antecedência já estavam bem abaixo dos níveis normais.

"Ninguém irá aos teatros", disse ele em dezembro.

(Reportagem de Mike Collett-White)