Filmes de Harry Potter receberão prêmio especial britânico

Os filmes de Harry Potter receberão um prêmio Bafta, o equivalente britânico para os Oscars, pela sua contribuição ao cinema, disseram organizadores nesta quinta-feira.

O prêmio de Excepcional Contribuição ao Cinema Britânico será entregue à J.K. Rowling, autora best-seller das histórias sobre o mago adolescente, e ao produtor da série, David Heyman, durante a principal cerimônia dos prêmios Bafta em Londres, no dia 13 de fevereiro.

Os primeiros sete filmes Harry Potter arrecadaram um total aproximado de US$ 6,4 milhões nas bilheterias mundiais, segundo o site de monitoramento www.boxofficemojo.com. O último, Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2, estreia nos cinemas no dia 15 de julho.

Os filmes foram indicados para diversos Oscars em categorias técnicas e musicais, mas ainda não levaram nenhuma estatueta.

Os fãs de Harry Potter, e alguns integrantes do elenco, já se perguntaram porque o fenômeno ainda não foi reconhecido pelos maiores prêmios de Hollywood, particularmente nas principais categorias, como atuação e direção.

Mas os promotores do Bafta afirmaram, em comunicado: "Os filmes de Harry Potter não apenas criaram estrelas diante das câmeras, mas também ressaltaram a capacidade da indústria artística e técnica britânica, abrindo uma série de empregos durante sua produção."

O produtor Heyman acrescentou: "Em nome das mais de 2 mil pessoas que trabalharam em frente e atrás das câmeras em todos os filmes do Harry Potter, eu gostaria de dizer o quanto todos nós estamos honrados em receber este prêmio."

(Reportagem de Mike Collett-White)