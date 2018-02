Filmes de Clooney, Depp e Efron estão entre fiascos de Hollywood em 2015

NOVA YORK (Reuters) - George Clooney, Johnny Depp e Zac Efron podem estar entre os atores mais brilhantes de Hollywood, mas em 2015 eles também protagonizaram alguns dos maiores fiascos do cinema.

Os três se juntaram a Bradley Cooper, Sean Penn e Bill Murray no topo de uma lista que a revista Forbes classificou como os maiores fracassos de Hollywood neste ano, baseando-se na porcentagem dos orçamentos que eles recuperaram até 18 de novembro.

Liderando a fila está a comédia "Rock the Kasbah", de Murray, produção de US$ 15 milhões lançada em outubro que a crítica reprovou e que arrecadou somente US$ 2,9 milhões, disse a Forbes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Franco-Atirador, suspense com Penn que custou US$ 40 milhões, não atraiu o público em março, rendendo US$ 10,7 milhões e ficando na segunda colocação.

Clooney tampouco conseguiu salvar a aventura futurista Tomorrowland, 14º lugar da lista. Embora o filme tenha rendido US$ 209 milhões, a Forbes observou que seu orçamento foi estimado em US$ 190 milhões, sem incluir os gastos com marketing.

Apesar de um elenco estelar, incluindo Cooper e Emma Stone, a comédia romântica Aloha, situada no Havaí, foi um dos fiascos mais comentados do ano. Arrecadou US$ 26,3 milhões e custou US$ 37 milhões.

Música, Amigos e Festa, filme sobre música eletrônica estrelado por Efron, ficou no 8º lugar da lista, e a produção de ação Mortdecai, de Depp, na 10ª colocação.

A Forbes compilou a lista baseada na arrecadação das bilheterias e nos orçamentos estimados das produções de filmes que tiveram grande divulgação nos Estados Unidos entre janeiro e outubro de 2015.