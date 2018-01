Filmes de Clint Eastwood e Woody Allen terão estréias em Cannes Clint Eastwood e Woody Allen estão entre os diretores norte-americanos que mostrarão seus novos trabalhos no Festival de Cannes deste ano, onde o mais recente filme da série Indiana Jones também fará sua estréia, disseram os organizadores na quarta-feira. Eastwood vai colocar seu filme "Changeling" na competição principal, enquanto Allen vai apresentar "Vicky Cristina Barcelona" em uma exibição à parte. A 61a edição do maior festival de cinema do mundo deverá ter o que o presidente do festival, Thierry Fremaux, chama de "magnífico tapete vermelho", já que Steven Spielberg vai apresentar "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" numa sessão especial. O diretor norte-americano Steven Sodenbergh também vai mostrar seu novo longa-metragem, "Che", épico de quatro horas de duração sobre o guerrilheiro revolucionário. O festival acontece de 14 a 25 de maio. (Reportagem de James Mackenzie)