Filmes de ação me entediam, diz diretor Luc Besson

Besson, que fez a ficção científica "O Quinto Elemento" (1997), com Bruce Willis e Milla Jovovich, recrutou a versátil Scarlett Johansson para desempenhar a Lucy do título.

Minutos depois de consumir a droga, Johansson consegue andar no teto, e pouco depois já sabe abrir fogo contra qualquer coisa que se mexa. Mais adiante conseguirá ler mentes, aprender chinês em segundos, parar o trânsito e pilotar como ninguém desde “Operação França” – mas desta vez na contra mão das ruas parisienses, e sem fazer um arranhão em seu carro.

Besson, que escreveu e dirigiu a produção, partiu da ideia de que uma pessoa normal só usa 10 por cento dos poderes cognitivos do cérebro.

“Acho que não estamos no máximo, então é muito empolgante pensar nisso, no que podemos fazer a mais”, declarou Besson à Reuters em uma entrevista às vésperas da estreia britânica do filme, em 22 de agosto.

O filme é entremeado de vídeos do reino animal, como de golfinhos, que intrigaram Besson por causa das habilidades que eles têm e os humanos não, como um sonar natural.

"Posso construir um sonar, mas não tenho um... para mim isso foi interessante", disse.

O filme de Besson contém várias sequências de muita adrenalina, mas o diretor afirmou que, à medida que envelheceu, sentiu a necessidade de “misturar conteúdo filosófico com diversão”.

“Sou frequentador de cinema também, e estou com 50 anos”, declarou.