Filmes da Miramax com fumantes terão mensagem antitabaco Os responsáveis pelos estúdios Miramax, os irmãos Bob e Harvey Weinstein, incluirão mensagens antitabagistas em filmes que mostrarem pessoas fumando. Foi o que anunciou nesta terça-feira o procurador-geral do Estado de Connecticut (EUA), Richard Blumenthal, que afirmou que "estas mensagens lutarão contra as imagens falsas de fumantes sãos" que aparecem nos filmes. Ao todo, 41 Estados, além de Porto Rico e Washington D.C., enviaram em setembro de 2006 anúncios antitabaco à empresa dos Weinstein e a outros 12 estúdios para convencê-los a incluir essas mensagens nos filmes que lançam em DVD e em outros formatos. Além disso, os procuradores-gerais de 32 Estados pediram há um ano que os principais estúdios de Hollywood introduzissem mensagens antitabagistas em DVDs, vídeos e outros produtos domésticos de entretenimento. Blumenthal informou que os primeiros a responder foram os irmãos Weinstein. "Como ex-fumante, acho que minha responsabilidade é fazer tudo ao meu alcance para informar os jovens sobre os perigos de fumar", disse Harvey Weinstein num comunicado. O primeiro DVD com este tipo de mensagem será o filme Clerks II, de Kevin Smith, que será lançado DVD em dezembro.