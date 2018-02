Filmes da Itália, Israel e Irã estão entre os indicados ao Bafta O filme israelense de animação sobre guerra "Valsa com Bashir", sobre o massacre de palestinos em Beirute em 1982, é um dos cinco a serem indicados na categoria melhor filme em língua estrangeira do Bafta, o equivalente britânico aos Oscar. O diretor Ari Folman era um soldado do Exército israelense quando este invadiu o Líbano, naquele ano. O Exército permitiu a entrada de milicianos cristãos libaneses em campos de refugiados palestinos no Líbano, e os milicianos cometeram uma chacina. O filme vai competir com outro trabalho de animação, "Persépolis", adaptação do popular romance em quadrinhos de Marjane Satrapi contando a história de como cresceu no Irã, e com "Gomorra", um filme sobre a máfia napolitana. Completam a categoria dos filmes não rodados em inglês "The Baader Meinhof Complex", sobre militantes de esquerda suspeitos de terem matado dezenas de alemães de destaque, e "Il y a longtemps que je t'aime", saga familiar estrelada por Kristin Scott Thomas. O anúncio das principais indicações ao Bafta será feito em 15 de janeiro, mas os organizadores disseram que queriam dar aos membros votantes da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas mais tempo para assistir aos filmes estrangeiros da competição. O vencedor em 2008 na categoria filme estrangeiro foi o trabalho alemão "A Vida dos Outros", sobre um membro da polícia secreta Stasi em Berlim oriental que começa a sentir afinidade com suas vítimas enquanto as espiona. A cerimônia de entrega dos Bafta, acompanhada com interesse na fase que antecede os Oscar, acontecerá em Londres em 8 de fevereiro.