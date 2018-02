Filmes com Sandra Bullock e Bradley Cooper vão mal nas bilheterias dos EUA

NOVA YORK - Sandra Bullock e Bradley Cooper - duas das maiores estrelas de Hollywood - arrastaram pouca gente no feriado de Halloween nos EUA aos cinemas.

Especialista em Crise, uma sátira política sobre estrategistas de campanhas, com Sandra Bullock, arrecadou aproximadamente US$ 3,4 milhões no final de semana, de acordo com estimativas dos estúdios. Pegando Fogo, um drama "gastronômico" protagonizado por Cooper, levou apenas US$5 milhões.

A aventura espacial em 3D de Ridley Scott, Perdido em Marte, ficou em primeiro lugar pela quarta semana seguida, com US$ 11,4 milhões.

Com o Halloween caindo em um sábado, o calendário não ajudou Hollywood. Mas o fim de semana marcou a segunda semana seguida em que os grandes lançamentos foram mal nas bilheterias.