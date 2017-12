Filmes brasileiros competem no Festival de Viña del Mar Começou nesta terça-feira o 18.º Festival Internacional de Cinema de Viña del Mar, com três filmes brasileiros participando da principal mostra competitiva: Zuzu Angel, A Máquina e Sonhos e Desejos. O festival dura uma semana e inclui mostras de documentários, cinema infantil e cinema chileno. Na categoria principal concorrem 15 filmes de sete países, como Animales Heridos e Ares Difíceis, da Espanha, Fuga e El Rey de San Gregorio do Chile, Una Estrella y Dos Cafés, Tatuado e Las Mantenidas Sin Sueño, da Argentina. A co-produção chileno-brasileira Proibido Proibir também disputa o PAOA, estatueta entregue ao filme vencedor. Durante a cerimônia de abertura, o diretor do festival, Fernando Acuña, destacou que este ano a competição está mais equilibrada do que nunca.