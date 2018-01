Filmes baseados em fatos reais dominam indicações ao Globo de Ouro

Um navio sequestrado por piratas somali; um negro livre aprisionado e forçado a trabalhar como escravo; uma mulher em busca de seu filho; os bastidores do mundo do automobilismo; a trajetória de um corretor de Wall Street. A edição deste ano do Globo de Ouro, que será entregue no domingo a partir das 23 horas (horário de Brasília) está repleta de filmes baseados em histórias reais.

Mera coincidência, diz o produtor executivo da premiação, Barry Adelman. "Este ano, temos um amostra incrível de filmes. Uma das grandes qualidades do Globo de Ouro e da Associação de Correspondentes Estrangeiros é que eles honram drama e comédia. E por isso quando olhamos para os filmes indicados podemos ver que foi um ano incrível. É o ano da diversidade, em que há filmes que tratam de assuntos maravilhosos, que retratam a natureza e a existência humana."

Os filmes indicados:

Drama:

12 Anos de Escravidão

Capitão Phillips

Gravidade

Philomena

Rush - No Limite da Emoção

Musicais/Comédias:

Trapaça

Ela

Inside Llewyn Davis: Balada de um homem comum

Nebraska

O Lobo de Wall Street