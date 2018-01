Filmes ao longo do Rio do São Francisco Uma sessão ao ar livre, de Cinema, Aspirinas e Urubus, na Avenida Salmeron, em Pirapora, Minas Gerais, abre hoje à noite a terceira edição do Cinema no Rio. Até 22 de agosto, 26 cidades do Rio São Francisco verão 11 títulos (cinco curtas e seis longas) e terão oficinas de cinema. O público total deve chegar a 100 mil pessoas e algumas cidades nunca tiveram sala de exibição.