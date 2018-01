Filme 'Viva - A Vida é uma Festa' supera 'Liga da Justiça' em bilheterias nos EUA

O filme Viva - A Vida é uma Festa, da Disney-Pixar, liderou as bilheterias no período do feriado de Ação de Graças nos EUA pelo segundo fim de semana consecutivo, deixando a Liga da Justiça para trás, com arrecadação de 71,2 milhões de dólares em 3.987 locais da América do Norte entre quarta-feira e domingo.

O filme Liga da Justiça, da Warner, arrecadou 60 milhões de dólares em 4.051 localidades durante o mesmo período.

Dirigido por Lee Unkrich, com codireção de Adrian Molina, o filme é inspirado nas tradições que envolvem o Dia dos Mortos no México e traz a história de um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso.

A Disney não divulgou o custo do filme. Os títulos da Disney-Pixar normalmente têm orçamento entre 175 milhões e 200 milhões de dólares.