Filme vampiresco 'Twilight' terá sequência, diz produtora Os produtores do filme "Twilight" disseram que foi dada a luz verde para a produção de um novo filme baseado no segundo livro da série, "New Moon" ("Lua Nova" em português), da popular série de romances de vampiros escrita por Stephenie Meyer. "Twilight", que conta a história de uma garota de 17 anos e seu amor por um vampiro adolescente, teve uma estréia de blockbuster no último fim de semana nas bilheterias norte-americanas, arrecadando um valor estimado em 70 milhões de dólares. A Summit Entertainment, produtora e distribuidora do filme, disse no sábado que irá adiante com o novo filme, que também se chamará "New Moon". Em nota, Meyer disse que estava "emocionada" em fazer um outro filme. "Eu não acho que outro autor tenha tido uma experiência com os produtores da adaptação de seus livros mais positiva que a minha com a Summit Entertainment", disse.