Filme traz tensão entre Elizabeth II e Blair na morte de Diana Um filme que estreará no mês que vem no Reino Unido mostrará as tensões surgidas entre a rainha Elizabeth II e o primeiro-ministro, Tony Blair, após a morte da princesa Diana. Segundo a edição de hoje do jornal "Daily Mirror", o filme retrata os problemas da rainha, interpretada pela atriz Helen Mirren, após a morte de Diana, vítima de um acidente de carro num túnel de Paris no ano de 1997. A produção, chamada "The Queen" ("A Rainha", em português) é baseada em testemunhos de pessoas próximas aos fatos. O filme mostra um Tony Blair interpretado pelo ator Martin Sheen tentando convencer Elizabeth II que ela devia ser a primeira a declarar luto pela morte da popular princesa. Inicialmente, Elizabeth II resiste e tenta dedicar todas suas energias a proteger seus netos, os príncipes William e Harry, e ajudá-los a superar o trauma da morte de sua mãe. Segundo o "Daily Express", o filme não tem como enfoque - com exceção de um momento de humor negro - as muitas teorias sobre a suposta participação do serviço secreto britânico na morte da princesa e seu amante, o egípcio Dodi Al Fayed, filho do dono da rede de lojas Harrods, de Londres. O herdeiro do trono, o príncipe Charles, interpretado por Alex Jennings, aparece no filme como um personagem nervoso e fraco. Ele teme ser alvo de um magnicídio dentro do clima de hostilidade em torno da família real após a morte de sua ex-esposa.