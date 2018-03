Filme sul-coreano leva troféu de melhor ficção da Mostra

O prêmio de melhor ficção, da competição de novos diretores da 33ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que atribui o Troféu Bandeira Paulista, foi para o filme Voluntária Sexual, de Kyeong-duk Cho, da Coréia do Sul.

Confira a lista dos premiados

Veja o especial sobre a Mostra de Cinema

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No filme, uma jovem estudante é presa fazendo sexo em um quarto de hotel com um padre e um deficiente físico, e o trio é acusado de promover a prostituição. Ao serem interrogados, porém, eles insiste que a garota estava apenas ajudando o rapaz, que não podia mexer os braços nem as pernas e havia feito um pedido antes de sua morte iminente.

O prêmio da crítica para o melhor filme brasileiro foi atribuído para O Sol da Meia-Dia, de Eliane Caffé, que já havia sido premiado também no Festival do Rio por suas impactantes interpretações masculinas, a cargo de Chico Diaz e Luiz Carlos Vasconcelos.

A concorrida cerimônia de premiação ocorreu na Sala Cinemateca. A 33.ª Mostra prossegue até o dia 12, exibindo em três salas da cidade uma seleção dos filmes mais votados pelo público durante todo o evento.