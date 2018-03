Filme sobre urso Knut estréia na Alemanha; assista

Com fila na frente do cinema estreou neste fim-semana no Zoo Palast, em Berlim, Knut e Seus Amigos - um filme que conta a história do filhote de urso polar rejeitado pela mãe e criado pelo tratador. Veja também: Veja um trecho da saga de Knut no site da BBC A saga de Knut, nascido há pouco mais de um ano no zoológico de Berlim, comoveu os alemães. Na época, grupos de defesa dos direitos dos animais acreditavam que ele deveria ser sacrificado ao invés de criado por seres humanos. Knut atraiu multidões ao zoológico, que produziu vários artigos promocionais com sua imagem. O animal virou ainda sensação na internet. O tratador, Thomas Doerflein, também aparece no filme. Ele disse que Knut é um urso normal, mas com uma atenção concentrada nos seres humanos. "Isso vai mudar quando ele arranjar uma parceira de sua espécie", concluiu Doerflein. Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.