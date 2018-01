Filme sobre Tolkien será dirigido pelo finlandês Dome Karukoski

O diretor finlandês Dome Karukoski vai dirigir um filme biográfico sobre John Ronald Reuel Tolkien, autor britânico da trilogia O Senhor dos Anéis, anunciou nesta terça-feira sua produtora, confirmando uma informação do site especializado Deadline Hollywood.

Dome Karukoski, de 40 anos, dirigiu o filme Tom of Finland, que conta a vida do cartunista e pintor Touko Laaksonen, figura da cultura gay no século 20.

Escrito pelo irlandês David Gleeson e pelo britânico Stephen Beresford, a biografia em preparação "contará sobre os anos de formação do autor, órfão, quando descobre a amizade, o amor e a inspiração artística dentro de um grupo de meninos problemáticos na escola", segundo Deadline Hollywood.

A história também evoca a vida de Tolkien (1892-1973) durante a Segunda Guerra Mundial.

Tolkien se inspirou amplamente em sua experiência durante a Grande Guerra. Inicialmente, deixou de se alistar no exército britânico em 1914, preferindo permanecer na Universidade de Oxford até 1915 para concluir seus estudos. Posteriormente, juntou-se às fileiras do exército e foi mobilizado na França em 1916.

Depois da guerra, lecionou em Oxford por quase 20 anos. Paralelamente, escreveu O Hobbit e os dois primeiros volumes da saga O Senhor dos Anéis.

O projeto deve ser produzido pelas americanas Fox Searchlight e Chernin Enterteniment, de acordo com a Variety.

Em 2016, Deadline Hollywood anunciou que o cineasta britânico James Strong iria dirigir um filme biográfico sobre Tolkien centrado em seu relacionamento com Edith Bratt, que mais tarde se tornaria sua esposa.