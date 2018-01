Filme sobre Sonia Gandhi com Monica Bellucci é cancelado O filme sobre a vida de Sonia Gandhi, que teria como atriz principal a italiana Monica Bellucci, não será produzido devido às dificuldades enfrentadas pelo projeto, informa neste sábado o jornal "The Times of India". A produção começou a provocar polêmica logo que os detalhes foram anunciados, em junho. Em julho, o Partido do Congresso, presidido por Sonia Gandhi, anunciou sua intenção de processar o diretor. O roteiro, baseado num romance de Rasheed Kidwai, conta a história da mulher que devido a sua origem italiana decidiu renunciar à possibilidade de governar a maior democracia do mundo, apesar de ter ganho as eleições. Sonia Gandhi, nascida na Itália, adquiriu a nacionalidade indiana ao casar-se com Rajiv Gandhi, mais tarde primeiro-ministro do país, continuando assim a saga da poderosa família Gandhi. Depois que seu marido foi assassinado, em 1991, Sonia decidiu entrar na política e ganhou as eleições de 2004. Ela foi chamada pelo presidente indiano para formar um Governo, mas anunciou sua renúncia ao cargo de primeira-ministra e nomeou Manmohan Singh. Mesmo assim, os críticos da oposição conservadora continuaram chamando Sonia de "estrangeira" e "indigna de dirigir a Índia". Em declarações à agência "PTI", Jagmohan Mundhra, que seria o diretor do filme, afirmou que ficou "fascinado por Sonia quando ela recusou o posto de primeira-ministra". No início desta semana, Bellucci se encontrou a portas fechadas com Sonia Gandhi, provavelmente para comunicar a decisão da equipe de abandonar o projeto, segundo a imprensa indiana.