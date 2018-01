Filme sobre Revolução Francesa vai abrir o Festival de Berlim

O Festival de Cinema de Berlim de 2012 vai abrir no próximo mês com a estreia mundial do drama de época francês Les Adieux a la Reine.

Dirigido por Benoit Jacquot, o drama é uma adaptação do romance homônimo de Chantal Thomas e retrata os primeiros dias da Revolução Francesa do ponto de vista dos criados que trabalhavam em Versalhes.

Diane Kruger interpreta a rainha Maria Antonieta, e Lea Seydoux uma de suas damas durante o aumento da agitação na corte do rei Luís 14.

Embora o festival, que acontece entre 9 e 19 de fevereiro, comece com uma première mundial, a ausência de grandes nomes de Hollywood no tapete vermelho pode diminuir o interesse da mídia.

No ano passado, o festival, hoje em sua 62ª edição, começou com o aclamado Bravura Indômita, dos irmãos Coen, embora o filme já estivesse passando nos cinemas norte-americanos na época.

Em 14 de fevereiro deste ano, Meryl Streep, favorita para levar o Oscar de melhor atriz por sua interpretação da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher em A Dama de Ferro, estará em Berlim para receber um prêmio pelo conjunto de sua carreira.

O festival exibirá alguns de seus filmes mais conhecidos, incluindo Kramer vs Kramer, A Escolha de Sofia e Entre Dois Amores.

(Reportagem de Mike Collett-White)