Filme sobre Paulo Coelho deve estrear em agosto

Já está disponível o trailer de Não Pare na Pista – A Melhor História de Paulo Coelho, filme resultado de uma coprodução entre Brasil e Espanha, com direção de Daniel Augusto, roteiro de Carolina Kotscho, e Júlio Andrade e Ravel Andrade no papel do escritor brasileiro.

O roteiro foi baseado em depoimentos dados por Paulo Coelho à roteirista Carolina Kotscho, e vem com o rótulo de ficção. A data prevista para a estreia é 14 de agosto. Entre as histórias do filme, está a conturbada relação de Paulo Coelho com o roqueiro Raul Seixas. Veja: