Filme sobre os bastidores de longa estrelado por Marilyn Monroe ganha trailer

SÃO PAULO - Foi divulgado o primeiro trailer de My Week with Marilyn, filme em que a atriz Michelle Williams interpreta a icônica atriz norte-americana Marilyn Monroe.

O longa é baseado em um livro escrito por Colin Clark, um relato da experiência do autor trabalhando como assistente no set de filmagem de O Príncipe Encantado, filme dirigido e co-estrelado pelo lendário Laurence Olivier em 1956.

De acordo com o livro, trabalhar com Monroe teria sido tão desagradável que afastou sir Olivier da direção de cinema por mais de uma década.

No livro, Clark conta que os atritos entre os dois eram constantes, e que o comportamento errático de Marilyn levou toda a equipe da produção a se voltar contra ela. Quem assume o papel do autor em My Week with Marilyn é Eddie Redmayne.

Eterno sex symbol, a atriz será interpretada por Michelle Williams, conhecida por seus papeis em Brokeback Mountain, Ilha do Medo, e na extinta série de TV Dawson's Creek. O elenco conta ainda com Kenneth Branagh (no papel de Olivier), Julia Ormond, Judi Dench e Emma Watson.