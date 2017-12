Filme sobre o 11 de Setembro estréia com alta bilheteria A primeira adaptação de Hollywood sobre a tragédia ocorrida em Nova York no dia 11 de setembro de 2001, "World Trade Center", dirigido por Oliver Stone ("Platoon"), arrecadou US$ 4,4 milhões nas bilheterias somente na quarta-feira, dia de estréia do filme na América do Norte, segundo dados do estúdio. Com estes números, o filme de Stone, protagonizado por Nicholas Cage, Michael Peña e Maggie Gyllenhaal, ficou em segundo lugar nas bilheterias dos Estados Unidos e Canadá. Em primeiro, ficou a comédia "Talladega Nights", conforme a Paramount. "World Trade Center" conta sobre o milagre da sobrevivência dos policiais enviados até as Torres Gêmeas logo após os ataques que abalaram o mundo há cinco anos e que foi aplaudido pelos críticos do "New York Post", que qualificou o filme de uma "obra inspirada" e realizada "com habilidade". O filme custou US$ 65 milhões e provocou lágrimas, emoção e elogios, na estréia em Nova York.