Filme sobre Nelson Mandela será exibido para Obama

A cinebiografia Mandela: Long Walk to Freedom (Mandela: Uma Longa Caminhada para a Liberdade, em tradução livre) será exibida na Casa Branca para o presidente dos Estados Unidos Barack Obama; o filme terá também uma projeção no Kennedy Center, que terá como anfitriã Hillary Clinton.

Segundo a produtora Weinstein Co., Obama verá o filme, dirigido por Justin Chad Wick, nesta terça-feira. As filhas do ex-presidente da África do Sul, Zindzi e Zenani Mandela, comparecerão à sessão. As estrelas do longa, Elba e Naomie Harris, também estarão presentes.

No dia 20 de novembro, o filme será exibido nas telas do Kennedy Center, desta vez com Clinton no papel de anfitriã.

Apesar de haver outros filmes sobre o líder sul-africano, Mandela: Long Walk to Freedom teve a aprovação e a cooperação da família do retratado. A produção foi lançada no domingo em Johannesburgo, com vários familiares de Mandela na plateia.