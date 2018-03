Filme sobre muçulmanos faz sucesso na África do Sul

Ambientado no bairro indo-muçulmano de Fordsburg, "Material" narra a tempestuosa relação entre Cassim Kaif, interpretado pelo comediante sul-africano Riaad Moosa, e seu pai idoso, Ebrahim, que sonha em ver o filho à frente da loja de tecidos da família.

Rodado com um enxuto orçamento de 1 milhão de dólares, o filme combina momentos comoventes de drama pessoal e familiar com hilários fragmentos de comédia "stand-up" e do cotidiano de Johanesburgo, uma das cidades mais cosmopolitas do continente.

"O filme celebra o que há de bom no espírito da África do Sul e o legado de uma parte única e histórica desta terra", disse o produtor Ronnie Apteker, bem sucedido empresário da internet que agora se dedica ao cinema.

"Não é um filme de Bollywood, mas uma história indiana contemporânea. É um filme para toda a família, sem grosserias, e deve poder ser desfrutado por pessoas de todas as idades, tanto na África do Sul quanto no resto do mundo."