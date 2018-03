Filme sobre Lula abre o 42.º Festival de Cinema de Brasília

Glória Pires em cena da cinebiografia do presidente Lula. Foto: Reprodução

SÃO PAULO - Um dos lançamentos mais aguardados do cinema nacional, o filme Lula, o Filho do Brasil, será lançado na abertura do 42.º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no dia 17. Dirigido por Fabio Barreto, o longa com Rui Ricardo Diaz e Glória Pires será exibido em sessão solene, às 20h30, no Teatro Nacional Claudio Santoro, com concerto da Orquestra Sinfônica, conforme anunciaram os organizadores da mostra.

Veja trailer de Lula, o Filho do Brasil

O encerramento do Festival acontece no Cine Brasília, na noite de 24 de novembro, terça-feira, também em cerimônia para convidados, com a exibição do filme Brasília a ùltima Utopia, de Pedro Anísio, Geraldo Moraes, Vladimir Carvalho, Pedro Jorge de Castro, Moacir de Oliveira e Roberto Pires. Na seqüência, teremos as entregas dos prêmios.

O festival prossegue até o dia 24 e terá seis longas e 12 curtas na mostra competitiva em 35 mm. Os filmes serão exibidos no Cine Brasília e reprisados no Centro Cultural Banco do Brasil, Embracine CasaPark e Cinemark Píer 21. No formato digital o festival contará com 18 curtas-metragens. O encerramento do evento contará com a exibição de Brasília a Última Utopia, de Pedro Anísio, Geraldo Moraes, Vladimir Carvalho, Pedro Jorge de Castro, Moacir de Oliveira e Roberto Pires.

Prêmios no valor de R$ 470 mil serão distribuídos da seguinte maneira: R$ 220 mil para longas em 35mm; R$ 70 mil para curtas ou médias em 35mm e R$ 65 mil para curtas em digital.

Confira a lista dos filmes do festival:

Mostra Competitiva 35mm

Longas

1. A Falta que me Faz, de Marília Rocha, 80min, MG

2. É Proibido Fumar, de Anna Muylaert, 86min, SP

3. Filhos de João, Admirável Mundo Novo Baiano, de Henrique Dantas, 75min, BA

4. O Homem Mau Dorme Bem, de Geraldo Moraes, 90min, DF

5. Perdão Mister Fiel, de Jorge Oliveira, 95min, DF

6. Quebradeiras, de Evaldo Mocarzel, 71min, SP

Curtas

1. A Noite por Testemunha, de Bruno Torres, 24min50, DF

2. Água Viva, de Raul Maciel,14min, RJ

3. Amigos Bizzaros do Ricardinho, de Augusto Canani, 20min, RS

4. Ave Maria ou Mãe dos Sertanejos, de Camilo Cavalcante, 12min, PE

5. Azul, de Eric Laurence, 19min, PE

6. Bailão, de Marcelo Caetano, 16min, SP

7. Carreto, de Marilia Hughes e Claudio Marques, 12min, BA

8. Dias de Greve, de Adirley Queirós, 24min, DF

9. Faço de mim o que quero, de Sergio Oliveira e Petronio Lorena, 20min, PE

10. Homem-Bomba, de Tarcísio Lara Puiati, 13min, RJ

11. Recife Frio, de Kleber Mendonça Filho, 23min, PE

12. Verdadeiro ou Falso, de Jimi Figueiredo, 14min, DF

Mostra Competitiva Digital

Curtas digitais selecionados

1. A Última Quinta, de Fernando Arze, 14min40, RJ

2. Apreço, de Gabriel Trajano, 18min, BA

3. Cerol, de Bruno Mello Castanho, 17min30, SP

4. De muro a muro, de Marina Watanabe e Rebeca Damian, 20min, DF

5. Dois Mundos, de Thereza Jessouroun, 19min, RJ

6. Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, de Marcela Bertoletti, 19min , RJ

7. Ensaio de Cinema, de Allan Ribeiro, 16min, RJ

8. Inexorável, de Juliano Coacci Silva, 3min, DF

9. Lembrança, de Mauricio Osaki, 17min, SP

10. Mas na verdade uma história só, de Francisco Craesmeyer, 12min, DF

11. O canalha, de Latege Romro Filho e Rodrigo Luiz Martins, 13min, DF

12. Obra Prima, de Andréa Midori Simão e Thiago Faelli, 20min, SP

13. Os Pais, de Lello Kosby, 20min, DF

14. Quase de Verdade, de Jimi Figueiredo, 13min, DF

15. Roteiro para minha morte, de Pablo Gonçalo, 15min, DF

16. Sala de Montagem, de Umberto Martins, 3min, SP

17. Santa Bárbara do Oeste, de Tato Carvalho, 7min, SP

18. Vladimir Palmeira - A História Sem Mitos, de Roberto Reis Stefanelli, 20min, DF