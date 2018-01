Filme sobre John Lennon encerra festival de cinema de Londres

O filme, que é a estreia na direção da videoartista Sam Taylor-Wood, traz Aaron Johnson no papel do revoltado e confuso Lennon, que não entende por que sua mãe, Julia, o deixou vivendo com sua tia Mimi quando ele era pequeno.

O filme traça um contraste com sua tia rígida e conservadora, representada por Kristin Scott Thomas, e sua mãe descontraída e divertida (Anne-Marie Duff), que o incentiva a ouvir rock'n'roll e o ensina a tocar banjo.

Indagada sobre a fidelidade do relato que fez da adolescência complicada do grande astro, Taylor-Wood disse à rádio BBC:

"Frequentemente existem várias versões da verdade. Talvez se você tivesse falado com Mimi ela tivesse apresentado uma versão, e Julia, a mãe de Lennon, tivesse dado outra. Na medida do possível, acho que meu filme está bastante próximo da verdade."

Ela confessou também que tratar de um tema tão reverenciado quanto John Lennon em seu primeiro longa-metragem foi um pouco assustador.

"Acho que embarquei nessa com alguma ingenuidade", disse a diretora de 42 anos.

"Foi só depois de ter passado muito tempo em Liverpool, indo para vários lugares, que comecei a me dar conta da magnitude do tema que eu decidira encarar. Houve momentos em que pensei 'não vou dar conta, isto é grande demais para mim."

DÍVIDA COM ANTHONY MINGHELLA

O roteiro foi escrito por Matt Greehalgh, elogiado pelo roteiro que criou para outra cinebiografia de uma figura do rock: "Controle - A História de Ian Curtis", sobre a vida e a morte do vocalista do Joy Division.

Greenhalgh disse que foi a Liverpool, no norte da Inglaterra, e visitou o bairro onde Lennon cresceu, além do salão da igreja St. Peter's, que ficou famoso por ser o lugar onde Lennon e Paul McCartney se conheceram.

Sua história relata os meses de formação dos Beatles e termina com a banda prestes a embarcar para Hamburgo, uma das primeiras escalas no percurso que a levaria a tornar-se o nome mais bem-sucedido da história do pop.

Conhecida principalmente por suas videoinstalações e por uma série de celebridades que foram seus temas e são seus amigos, Taylor-Wood resolveu dirigir um longa-metragem graças ao incentivo do falecido diretor Anthony Minghella.

"Ele me deu a confiança necessária porque acreditava realmente que eu fosse capaz de fazê-lo, e me disse isso", afirmou ela.

A sessão de gala de "Nowhere Boy" encerra a edição 2009 do festival de cinema de Londres, que durou 16 dias e destacou cerca de 200 longas-metragens.

O evento anual quer competir com grandes festivais internacionais de cinema como os de Veneza e Cannes e este ano lançou um prêmio para melhor filme que o aproxima mais de seus rivais. O prêmio foi entregue ao drama francês "O Profeta."

No entanto, a maioria dos filmes exibidos no festival já tinha sido mostrada em outros lugares, com poucas exceções. Uma destas foi a animação "Fantastic Mr. Fox", de Wes Anderson, que abriu o festival e garantiu a presença de George Clooney no tapete vermelho.