Filme sobre Jimi Hendrix ganha primeiro trailer oficial; assista

Foi divulgado nesta semana o primeiro trailer oficial do filme que contará nos cinemas a história de Jimmi Hendrix. Interpretado por Andre 3000, integrante do duo Outkast, All is by my side deve chegar às telonas em 26 de setembro nos Estados Unidos.

Escrito e dirigido por John Ridley, roteirista do filme vencedor do Oscar, 12 Anos de Escravidão, o longa retrata a fase em que o lendário guitarrista ainda não era famoso. Andre 3000, cujo nome verdadeiro é André Benjamin, interpreta o músico em 1966, quando ele ainda atendia por Jimmi James e deixou os Estados Unidos para viver em Londres.

No ano seguinte, já usando o sobrenome Hendrix, ele voltaria a Nova York e se tornaria o mais consagrado guitarrista de todos os tempos. O elenco de All is by my side também tem atores como Hayley Atwell, Imogen Poots, Burn Gorman e Ashley Charles, que interpreta Keith Richards, o guitarrista dos Stones.

Para interpretar o personagem, Andre aprendeu a tocar guitarra como Hendrix, usando um instrumento para destro, mesmo sendo canhoto. A família do músico, entretanto, não liberou nenhum canção para o longa. Os fãs, portanto, terão de se contentar com canções de Bob Dylan e Muddy Brothers.