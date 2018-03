Filme sobre herói de guerra alemão leva prêmio Lola

"John Rabe", uma co-produção alemã-chinesa que focou em uma história pouco conhecida de um empresário alemão, conquistou quatro dos 15 prêmios: melhor filme, melhor ator, direção de arte e figurino.

O Prêmio de Cinema Alemão é a competição cinematográfica mais lucrativa do mundo. O governo distribui 3,7 milhões de dólares em prêmios, que são distribuídos entre dezenas de filmes como um subsídio indireto para projetos futuros.

Mais de 1.100 membros da Academia de Cinema Alemã votam em 15 categorias. Apresentado anualmente desde 1951, os "Lolas" são a resposta alemã para os prêmios Oscars, de Hollywood, e o britânico Bafta.

Outro vencedor da noite foi Andreas Dresen, que finalmente recebeu o prêmio de melhor diretor por seu filme "Cloud 9" --uma comédia romântica sobre as vidas amorosas de idosos que também rendeu um prêmio de melhor atriz para Ursula Werner.

O grande perdedor da noite foi o drama alemão indicado ao Oscar "The Baader Meinhof Complex" sobre a facção do Exército Vermelho dos anos 1970. Ironicamente, "Baader" foi um sucesso de bilheteria na Alemanha enquanto "John Rabe" teve um início decepcionante no mês passado.