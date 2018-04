Filme sobre animal de estimação do rei faz sucesso na Tailândia

Um desenho animado sobre Tongdaeng, a cadela favorita do rei da Tailândia, que, nesta semana, completou 88 anos, está fazendo um grande sucesso e já ocupa o segundo lugar nas bilheterias do país.

A Tailândia começou a celebrar nesta semana o aniversário do monarca Bhumibol Aduyadej, cuja imagem está onipresente nestes dias em camisetas que os tailandeses vestem ou nos anúncios de televisão.

Na sexta-feira, 11, está prevista uma grande corrida ciclística em Bangcoc, chamada de Bike for Dad, na qual são esperados 100.000 participantes e que será dirigida pelo príncipe herdeiro Maha Vajiralongkorn.

E há vários dias é apresentado nos cinemas Tongdaeng: The Inspiration, um filme de 4 milhões de euros financiado por grandes companhias tailandesas que narram a história de Tongdaeng.

O animal, que já protagonizou um livro escrito pelo monarca publicado em 2002, é uma maneira que o rei tem de dar conselhos aos seus súditos, em uma sociedade muito hierarquizada e onde ele é considerado quase um deus.

Bhumibol Aduyadej é o rei que está há mais tempo no trono no mundo e seu ensino sobre temas econômicos e sociais são muito difundidos no país.