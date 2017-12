Filme sobre a carreira e a vida de Heath Ledger ganha trailer

Em 22 de janeiro de 2008, o corpo do ator Heath Ledger foi encontrado sem vida em seu apartamento em Nova York, poucos meses após filmar Batman: O Cavaleiro das Trevas, de Christophen Nolan, que lhe daria o Oscar póstumo de ator coadjuvante pela bela composição que fez do Coringa. O ator que estava no auge da carreira, foi vítima de uma overdose de remédios controlados. Essas e outras histórias estarão no documentário I Am Heath Ledger, de Derik Murray que ganha trailer e será exibido pela primeira vez no dia 23 de abril no Festival de Tribeca (ainda não tem data de estreia no Brasil).

No documentário é revelado que o ator queria mesmo era ser diretor, já tinha feito alguns videoclipes e um curta-metragem sobre o músico e compositor Nick Drake, que morreu prematuramente aos 26 anos, Black Eyed Dog. “Ele sempre foi um diretor. Atuar foi a maneira de chegar lá”, diz Trevor DiCarlo, um dos amigos de infância, no filme.

Entre o material de arquivo, o documentário traz alguns vídeos caseiros filmados pelo próprio ator e depoimentos de pessoas que trabalharam com ele: Naomi Watts, Ang Lee que o dirigiu em O Segredo de Brokeback Moutain, Bel Mendelsohn e do pai, Kim Leadger que conta um pouco como o filho se preparou para fazer o Coringa. “Ele ficou trancado em um apartamento durante um mês para compor o Coringa. Ele ficava imerso no próximo personagem. Acho que isso era outro nível”.