Filme recorda a magia do CBGB, meca do punk em Nova York

Talvez fossem seus banheiros, que, dependendo do ponto de vista de quem os frequentava, podiam ser asquerosamente sujos ou um lugar artístico, recoberto de grafites, próprio para encontrar sexo e drogas.

Talvez fossem as pessoas, os punks tatuados em seu interior ou os ambulantes do lado de fora.

Mas o principal sempre foi a música, como mostra um novo documentário exibido no Festival de Cinema Tribeca. "Burning Down the House: The Story of CBGB", da diretora Mandy Stein, que revive a paixão suscitada pelo clube fechado em 2006 em função de uma disputa sobre o aluguel da casa, após 33 anos em funcionamento.

O falecido Hilly Kristal fundou o clube em 1973 esperando dar destaque à música country e o batizou de CBGB & OMFUG, iniciais de "Country, Bluegrass, Blues and Other Music For Uplifting Gormandizers" (country, bluegrass, blues e outras músicas para elevar o espírito de glutões).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas apenas os fãs do punk rock se dispunham a ir até o decadente distrito de Bowery, histórico ponto de atração de vadios e mendigos e que hoje é um bairro chique. O espaço hoje é alugado pelo estilista John Varvatos, presume-se que por muito mais do que os 19 mil dólares mensais que Kristal pagava por seu uso.

O CBGB proporcionava a artistas iniciantes um lugar para se apresentar, e muitos partiram dali para o estrelato. Muitos veem o clube como o berço do punk rock americano.

"Na primeira vez em que entrei no CBGB, os Ramones estavam se apresentando, e também uma versão inicial do Blondie, antes de se chamar Blondie. Pensei 'cara, vim para o lugar certo'", recordou Chris Frantz, baterista do Talking Heads, que fez sua primeira apresentação ali, em 1975, abrindo a noite para os Ramones.

A banda The Police se apresentou ali em 1978, antes de chegar à fama internacional, e o vocalista Sting fala do clube em tom reverente.

Outros artistas, como Television e Patti Smith, criaram uma reverberação que, com o tempo, passou a atrair fãs de todo o mundo.

Mandy Stein se mudou de Los Angeles para Nova York em 2005 para fazer a crônica da disputa crescente sobre o aluguel entre o CBGB e a organização Comitê de Residentes do Bowery, que presta serviços a sem-teto e é a proprietária do imóvel.

O documentário focaliza também o homem que estava ao centro de tudo, Hilly Kristal, incluindo seu plano de transferir o clube para Las Vegas e sua morte de câncer em agosto de 2007.

"Sempre achei Hilly um cara maravilhoso, corajoso e filosófico", comentou Frantz. "Para ele, não importava se sua banda fosse famosa. Desde que seu trabalho fosse sincero, Hilly lhe daria uma chance de mostrá-lo."

Mas o filho de Kristal, Dana Kristal, disse que o filme não deu crédito a sua mãe, Karen Kristal, por ter desenhado o famoso toldo e as camisetas do CBGB, cuidar da administração do clube e de matinês de domingo que viraram uma das grandes atrações nos anos 1980.