Filme polêmico de Bertolucci agora em DVD no Brasil O sexo sempre foi um tema recorrente na obra do cineasta Bernardo Bertolucci. Basta lembrar alguns filmes como o recente Os Sonhadores, no idílio de Beleza Roubada e, claro, do sempre comentado O Último Tango em Paris, com o escandaloso triângulo amoroso entre Marlon Brando, Maria Schneider e... a manteiga. Já disponíveis em DVD, a esses filmes faltava a presença de um outro, também controverso, que não foi lançado no Brasil nem em vídeo: La Luna, que chega agora pela Versátil (R$37,50). Trata-se da história de uma famosa cantora lírica de Nova York, Caterina Silveri (Jill Clayburgh em interpretação magistral), que, depois da morte do marido, viaja com Joe, seu problemático filho adolescente, para a Itália. Enquanto ensaia para uma ópera de Verdi, descobre que ele está viciado em drogas. É o início de um denso conflito entre mãe e filho, que chega aos limites do incesto. A Versátil apresenta o filme em versão sem cortes e com muitos extras, incluindo um documentário inédito sobre o cineasta italiano. Destaque ainda para a belíssima fotografia de Vittorio Storaro.