Filme ‘Os Vingadores’ atinge US$ 1,5 bilhão de bilheteria

Na data em que se comemora o Dia do Trabalho nos EUA, o filme "Os Vingadores" alcançou a marca histórica de arrecadação de US$ 1,5 bilhão nas bilheterias neste domingo.

Segundo o site Hollywood Reporter, os cinemas fizeram uma ação agressiva nesse feriado nos EUA. O longa é terceiro filme na história a alcançar esta arrecadação. Avatar arrecadou US$ 2,78 bilhões e Titanic, US$ 2,18 bilhões.

Neste fim de semana, o filme arrecadou US$ 1,7 milhão nos EUA, totalizando US$ 619,5 milhões no país. Nos outros países, a quantia soma US$ 874 milhões.