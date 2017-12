Filme natalino de terror provoca protesto de grupos religiosos O remake de um filme que fez sucesso em 1974, mostrando um grupo de estudantes sendo aterrorizado por um assassino no Natal, está causando polêmica nos Estados Unidos. Natal do Terror tem o lançamento marcado para o dia 25 de dezembro nos EUA, e a Dimension Films o está promovendo como "o verdadeiro passeio de trenó". No Brasil a estréia está prevista para 29 de dezembro. Grupos religiosos estão criticando o fato de o longa-metragem estrear exatamente no Natal. "Não tem fundamento lançar um filme que reforça o assassinato e a violência no Natal, uma época de celebração e alegria no mundo todo", disse Mathew Staver, fundador e presidente do Conselho da Liberdade, uma organização dedicada a defender a liberdade de religião e os valores familiares. Para Jennifer Giroux, uma "ativista" pró-Natal, o lançamento do filme no dia 25 de dezembro é abominável. "O uso de música religiosa e do presépio não levam em conta a sensibilidade dos cristãos", disse ela, depois de assistir ao trailer. "Não basta ignorar o Natal, agora ele tem de ser ofendido, insultado, profanado? Nosso feriado mais sagrado, um dia santo, está sob ataque." Mas a Dimension Films não se abala. Em nota, a empresa expressou: "Existe uma antiga tradição de lançar filmes de terror durante as festas como uma contra-programação ao espírito natalino".