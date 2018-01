Filme mudo francês 'O Artista' lidera indicações ao Bafta

O filme mudo O Artista se impôs no circuito de premiações nesta terça-feira, liderando as indicações para o Bafta, o Oscar do cinema britânico, com 12 indicações.

A comédia francesa em preto e branco, uma homenagem à época "pré-cinema falado" dos anos 1920 e 1930 de Hollywood, foi indicada nas principais categorias, as de melhor filme, ator, atriz, diretor e roteiro original, da Academia Britânica de Cinema e Televisão.

O filme ganha força uma semana antes do anúncio das indicações ao Oscar e depois do triunfo no final de semana passado no Globo de Ouro, em que ficou com três prêmios.

O histórico do Bafta em prever a vitória no Oscar é irregular, mas trata-se da maior honraria do cinema britânico e a cerimônia do cinema mais vista fora dos Estados Unidos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Artista, sobre uma estrela de cinema da era muda cuja carreira entra em colapso com a chegada do som, teve 12 indicações, uma a mais do que o filme de espionagem da Guerra Fria O Espião que Sabia Demais.

A adaptação do clássico da espionagem de John Le Carré também concorre a melhor filme, diretor, ator e roteiro adaptado.

A Invenção de Hugo Cabret, a aventura familiar de Martin Scorsese, ganhou nove indicações, seguido por Sete Dias com Marilyn, com seis, e cinco indicações cada para Histórias Cruzadas e Cavalo de Guerra.

MERYL STREEP

Como era esperado, Meryl Streep está na lista para o prêmio de melhor atriz por sua interpretação da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher em A Dama de Ferro. Ela é a favorita para ficar com o prêmio da Academia por sua performance.

Meryl concorre com Bérénice Bejo (O Artista), Michelle Williams (Sete Dias com Marilyn), Tilda Swinton (Precisamos Falar sobre Kevin) e Viola Davis (Histórias Cruzadas).

Concorrendo ao prêmio de melhor ator estão Brad Pitt (O Homem que Mudou o Jogo), Gary Oldman (O Espião que Sabia Demais), George Clooney (Os Descendentes), Jean Dujardin (O Artista) e Michael Fassbender (Shame).

O prêmio para melhor filme irá para O Artista, Os Descendentes, Drive, Histórias Cruzadas ou O Espião que Sabia Demais.

Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2, o último dos oito filmes da franquia do menino bruxo, ficou com quatro indicações: cabelo e maquiagem, produção, som e efeitos especiais.

Os Bafta serão entregues em 12 de fevereiro no Royal Opera House de Londres.

Scorsese receberá um prêmio especial, o Bafta Fellowship, por sua carreira no cinema, e também foi indicado como melhor diretor por A Invenção de Hugo Cabret, e pelo documentário George Harrison: Living in the Material World.