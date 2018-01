Filme mudo em preto e branco é o grande vencedor do Globo de Ouro

O filme mudo em preto e branco O Artista foi o grande vencedor da 69ª edição do Globo de Ouro, no domingo, com os prêmios de melhor comédia, melhor ator de comédia (Jean Dujardin) e trilha sonora.

O drama Os Descendentes venceu melhor filme em sua categoria, enquanto o protagonista do filme, George Clooney, recebeu o prêmio de melhor ator dramático.

Os prêmios de melhor atriz foram para Meryl Streep, por sua atuação como a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher em A Dama de Ferro (Categoria Drama), e para Michelle Williams, que interpretou Marilyn Monroe em My Week with Marilyn (Categoria Musical e Comédia).

Em seu discurso de agradecimento, Williams lembrou que estava recebendo o mesmo prêmio "que esteve nas mãos de Marilyn mais de 50 anos atrás".

Já Streep agradeceu "a todos na Inglaterra por permitir que ela fosse até lá e pisoteasse sua história".

Martin Scorcese foi escolhido o melhor diretor por sua aventura em 3D A invenção de Hugo Cabret, enquanto Steven Spielberg recebeu o prêmio de melhor animação para As Aventuras de Tintim.

O prêmio de melhor filme em língua estrangeira foi para o iraniano A Separação, enquanto Meia-Noite em Paris, de Woody Allen, venceu melhor roteiro.

A cantora Madonna recebeu o prêmio de melhor canção original por Masterpiece, parte da trilha do filme W.E., dirigido por ela.

A cerimônia do Globo de Ouro foi apresentada mais uma vez pelo comediante britânico Ricky Gervais, que manteve seu estilo polêmico, fazendo piadas sobre Johnny Depp, Helen Mirren e Colin Firth, entre outros. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.