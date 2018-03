Filme mostra lei e crime no submundo de Hong Kong Interessante o desenvolvimento de "Eleição - O Submundo do Poder", de Johnnie To. Não, não se trata de um comentário aberto sobre a corrupção política em tempos eleitorais, tema que nos tocaria de forma direta. Johnnie To, cineasta de Hong Kong, vai além desse caso particular - desvenda um pouco dos laços que se tecem entre criminalidade de um lado, lei e ordem de outro. A história é a de uma tradicional eleição na organização criminosa de Hong Kong, a Sociedade Wo Shing. Há um favorito para ganhar, Lok, e um rival, Big D, que tenta conduzir a eleição em seu favor valendo-se do poder do dinheiro. Segundo o relato, a tradição democrática na condução da Sociedade é antiga tem mais de cem anos. Os chefões se reúnem, debatem e votam. O vencedor comanda a organização por dois anos. O filme não diz se há reeleição. Bem, o mais interessante, parece, não se concentra nas cenas de ação em que To é especialista (trata-se de um clássico do gênero, um estilista da violência, para quem gosta disso). O que importa é como vai além disso. No caso, quando a "eleição" dos bandidos parece melada, surge a intervenção da polícia, que tem todo o interesse em evitar uma guerra aberta entre facções. O diálogo entre o delegado e um dos chefões é muito interessante O policial se diz consciente de que não pode eliminar as "tríades", organizações criminosas de Hong Kong. Seu trabalho se limita a combatê-las e evitar que cresçam desordenadamente. Como alguém que combate ratos ou insetos e sabe que não pode eliminá-los, apenas controlar a sua população. Assim, tudo o que o policial pode fazer é exigir uma trégua. Uma negociação entre rivais. Trata-se de uma concepção interessante de sociedade, a de Johnnie To. Ele não supõe que haja uma forma capaz de sanear por completo essa comunidade de homens. Para que a dinâmica entre "bem" e "mal" não descambe em caos é preciso que se negocie, que se faça acordos, que uma parte ceda para que a outra ceda também, e possam conviver. É uma maneira crua de ver o mecanismo social, sem o romantismo do funcionamento perfeito, da sociedade dos homens justos, livre dos malfeitores. Para To, os celerados estão entre nós, fazem parte do tecido e não se pode sonhar em estirpá-los por completo, senão a custo de dilacerar esse mesmo tecido. Interessante, mais uma vez, e muito pouco confortável, como conclusão. Não se pode dizer que este cineasta, conhecido por seus filmes de ação, tenha sido o primeiro a perceber esse tipo de contradição. Em "M - O Vampiro de Dusseldorf", de Fritz Lang, ficou famosa a cena em que os marginais julgam o assassino porque ele se tornara um perigo para a "classe". Um tribunal de bandidos, na aurora do nazismo - o filme é de 1931; Hitler chegaria ao poder em 1933. Já a trilogia dos "Chefões", de Francis Ford Coppola, pode ser vista como alegoria do modo de funcionamento da sociedade e do entrelaçamento entre crime, legalidade e negócios. Artistas que refletem sobre o avesso e o direito da lei. Johnnie To é membro (menor) dessa dinastia. Eleição - O Submundo do Poder ("Hak se wui", Hong Kong/2005, 100 min.). Ação. Dir. Johnnie To. CineSesc. 15 h, 17 h, 19 h, 21 h (2.ª não haverá 21 h). Cotação: Bom