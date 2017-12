Filme mexicano vence Festival de Cinema Pobre de Cuba O filme mexicano Noticias Lejanas, de Ricardo Benet, levou o prêmio de melhor longa-metragem de ficção no 5.º Festival de Cinema Pobre de Cuba, informou nesta terça-feira, 24, a imprensa oficial. O longa mexicano ainda levou os prêmios de melhor direção de fotografia para Martín Boege, e melhor ator para David Aarón, compartilhado com o cubano Rafael Hernández, segundo o jornal Granma. O Festival de Cinema Pobre, inspirado no Festival de Sundance -organizado pelo ator norte-americano Robert Redford - foi realizado em Gibara, um povoado da província de Holguín, a 800 quilômetros de Havana. Noticias Lejanas aborda o drama de um jovem que, envolvido pela miséria e falta de esperança, mata seu pai para salvar a irmã e a mãe de seus abusos, e depois emigra com a intenção de voltar algum dia. O prêmio de melhor curta foi para La Maltratada Historia de María, do espanhol Nacho Ruipérez. Já o cubano Alejandro Moya levou o prêmio de melhor produção alternativa por Mañana. Mais de 100 filmes de diretores independentes de 12 países como Argentina, Estados Unidos, Irã e Sérvia, foram reproduzidos no festival deste ano.